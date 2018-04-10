Технический осмотр тракторов проведет Нижегородская инспекция гостехнадзора в Тонкинском районе

pixabay.comТехнический осмотр тракторов проведет Нижегородская инспекция гостехнадзора в Тонкинском районе11 апреля 2018 года в 9.00 состоится выездной прием граждан в р.п. Тонкино Нижегородской области по вопросам регистрации и проведения технического осмотра самоходных машин и выдачи удостоверений тракториста-машиниста.

Как сообщает региональный гостехнадзор, выездные приемы организуются с целью повышения качества и доступности получения государственных услуг для населения. Прием проводится с применением мобильного рабочего места инженера-инспектора. Это позволит жителям получить государственные услуги по месту жительства на территории сельского поселения.

По данным инспекции, в состав р.п. Тонкино входят семь населенных пунктов. Население городского поселения рабочего поселка составляет 4 745 человек. Общее количество зарегистрированной самоходной техники — 259 единиц (за физическими лицами — 197 единиц, за юридическими лицами — 62 единицы). Всего выдано 268 удостоверений тракториста.