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SpaceX обвиняют в отсутствии лицензии на публикацию снимков с земной орбиты
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SpaceX обвиняют в отсутствии лицензии на публикацию снимков с земной орбиты 

Вести.Ru 1 час назад
У компании Илона Маска SpaceX проблемы. Власти США вспомнили о законе 1992 года, согласно которому публикации всех кадров Земли с орбиты нужно согласовывать со специальным ведомством. SpaceX, чьи космические трансляции набирают миллионы просмотров, этого не делали, сообщает The Verge.
Претензию к SpaceX подали представители Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
"Сотрудники SpaceX совершили огромную ошибку, опубликовав видео с запуском ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту", — заявили представители ведомства.
На данный момент запись запуска ракеты, который произошел 6 февраля, посмотрели более 21 миллиона раз.
Тридцатого марта представители SpaceX были вынуждены прервать трансляцию запуска ракеты Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками на борту. Прямая запись с места событий, которую можно было посмотреть на сайте компании, внезапно прервалась.
Позже выяснилось, что это было сделано из-за претензий NOAA. В ведомстве опасаются, что кадры Земли с орбиты могут быть на руку шпионам.
Сотрудники NOAA проверят все ролики и фотографии, которые SpaceX опубликовала за последние 8 лет. О возможном наказании для компании Илона Маска пока ничего не говорится.
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