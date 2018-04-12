Головной офис французской энергокомпании может открыться в Подмосковье

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Головной офис французской энергетической компании Dalkia может открыться в Подмосковье , говорится в сообщении регионального Минивеста.

Предложение поступило от подмосковных властей во время презентации инвестпотенциала региона во Франции . «Мы обсуждали возможность переноса головного офиса компании из Москвы в наш регион для усиления присутствия в Подмосковье», — сказал по итогам мероприятия заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев , его слова приводятся в пресс-релизе.

Польше, Испании и rightВстреча проходила в рамках роуд-шоу, во время которого делегация Подмосковья проведет несколько встреч, презентаций и конференций с потенциальными партнерами и инвесторами. Стартовало роуд-шоу в Лионе с посещения компания Dalkia — дочерней компании группы EDF, которая является одной из наиболее значимых энергосервисных компаний в мире, обслуживающей крупнейшие промышленные корпорации и гражданские сооружения во Франции, Италии России . Компания присутствует в России уже около 10 лет и занимается вопросами энергоэффективности, работает с промышленными клиентами по выработке электроэнергии, тепла, сжатого воздуха.

По словам Буцаева, компания будет рассматривать возможности энергосервисных контрактов по модернизации существуюущих инфраструктур: энергетической и тепловой. Возможное взаимодействие на территории Подмосковья планируется осуществлять по модели государственно-частного партнерства, добавляется в сообщении.

"Франция относится к трем странам наиболее активным по инвестициям в Подмосковье. Мы рассчитываем, что наше второе роуд-шоу сюда принесет уже конкретные плоды в виде соглашений с компаниями, плюс естественно мы хотим увеличить количество заинтересантов, которые в настоящий момент работают с нашим регионом, — отметил Буцаев.

Второй день роуд-шоу также пройдет в Лионе, где состоится конференция «Регион Овернь-Рона-Альпы и Московская область: актуальное состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Московская область: комфортный российский регион для бизнеса». Также запланировано посещение медицинского центра.

Последний день посещения Франции делегация Московской области осмотрит парижские предприятия и проведет в столице Франции конференцию для представителей компаний, являющихся потенциальными инвесторами в Подмосковье, заключается в сообщении.