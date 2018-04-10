Рыболовы будут проходить контроль на границах исключительных экономических зон РФ

На границах исключительной экономической зоны России (ИЭЗ) установят точки для прохождения контроля российскими и иностранными рыболовными судами. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении во вторник.

Минобороны. По словам первого заместителя директора ФСБ Владимира Кулишова, законопроект устанавливает обязанности рыболовов проходить контрольные пункты в ИЭЗ и соблюдать порядок их прохождения, установленные Федеральной службой безопасности по согласованию Минсельхозом

«Основная цель законопроекта заключается в определении федеральных органов власти, которые устанавливают контрольные пункты в особых экономических зонах и порядок их прохождения рыбаками», — отметил Кулишов.

Исключительная экономическая зона — это часть морского пространства, находящаяся за пределами территориального моря и примыкающая к нему.