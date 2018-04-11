Морской совет при главе края подготовит предложения в Правительство России 

Члены Морского совета обсудили вопросы развития рыбной отрасли, по которым будут подготовлены предложения в адрес Правительства РФ и Морской коллегии при Правительстве РФ.
В конференц-зале плавзавода собрались более 60 человек: представители рыбодобывающих, стивидорных компаний, судостроительных предприятий, ТОФ, Росгвардии, контрольно-надзорных органов, вузов и научных кругов, общественных организаций, СМИ.
Управляющий группой компаний «Доброфлот», председатель секции по рыбохозяйственной деятельности и марикультуре Александр Ефремов озвучил первый вопрос повестки дня — это проблема оформления судов, осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России. По его словам, необходимость применения двух режимов плавания: с «открытой границей» и с «закрытой границей» является фактором, значительно затрудняющим промысел, доставку улова и рыбной продукции на российский берег.
«На сегодняшний день до двух миллионов тонн рыбопродукции производятся за пределами 12-мильной зоны в отсутствии административных регламентов. Сейчас, чтобы рыбопромысловое, рыбоперерабатывающее судно вышло для производственной деятельности в исключительную экономическую зону, оно по сути оформляется для заграницы — как будто продукция произведена, например, в другом государстве», — отметил он.
Подчеркнуто, что режим каботажного плавания («открытой границы») применяется в РФ сейчас, но в усеченном виде, выход в ИЭЗ России требует оформления в режиме «закрытой границы». Нарушение этих требований предусматривает санкцию в виде административного штрафа. Более того, текущее положение дел создает условия для ННН-промысла.
Озвучено предложение — установить для всех российских рыбопромысловых судов, осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне России в пределах рыбохозяйственного бассейна, единый режима плавания с «открытой границей». Также предложено обязать суда, пришедшие в акваторию исключительной экономической зоны РФ с территории иностранного государства, открытого моря или иностранной экономической зоны для осуществления рыболовства, заходить в российский порт для полного оформления.
По словам Александра Ефремова, преимущества, которые позволят получить изменения в действующее законодательство, — повысится эффективность контроля за рыболовством в ИЭЗ РФ, будет исключена возможность контрабанды рыбной продукции на территорию России под видом выловленной в исключительной экономической зоне РФ, исключены нарушения миграционного законодательства.
Андрей Тарасенко подчеркнул, для оформления предложений в адрес Правительства РФ необходимо тщательно проработать вопрос, разделить его на две составляющие: российские и иностранные суда.
«Я согласен, что нужно менять правила игры. Надо на профильной секции этот вопрос отработать — какое решение хотим от Правительства получить. Готовьте корректную формулировку», — заявил врио Губернатора.
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья — заместитель председателя совета и секретарь совета Георгий Мартынов озвучил предложение о внесение в Российский международный реестр судов плавбаз и плавзаводов.
«Какие преимущества дает внесение флота в этот реестр? Действующее законодательство предусматривает две льготы. Это освобождение от уплаты таможенных платежей, что для плавбаз и плавзаводов не актуально. Вторая — это освобождение от уплаты страховых взносов с заработной платы членов экипажа. Мы просим внести всего шесть плавзаводов, оставшихся в РФ, в Российский международный реестр судов. Речь не идет о громадных суммах, выпадающих из бюджета, но для плавбаз это будет сербезное подспорье, которое позволит повысить зарплату работникам и снизить расходы на содержание судов», — подчеркнул Георгий Мартынов.
Для Приморья вопрос — немаловажный, поскольку четыре существующие в России плавзавода и плавбазы относятся к краю. Одна из них — «Всеволод Сибирцев».
«25 лет назад, когда осуществлялся промысел иваси, произошло деление на две операции: вылов и переработка. С судами по вылову и сегодня проблем нет, а перерабатывающих плавбаз из 500 осталось шесть. Они необходимы для развития промысла. Если сейчас не поддержим, все это пройдет мимо нас», — добавил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.
Главы региона идею одобрил, подчеркнув, что поддержка рыдоперерабатывающего флота сегодня очень важна.
«Рыбаков нужно поддержать. Секретарю совета и департаменту рыбного хозяйства края — подготовить обращение за моей подписью о введении такой меры господдержки. Отправим в Морскую коллегию при Правительстве РФ», — дал поручение Андрей Тарасенко.
Участники заседания также утвердили состав Морского совета, состав Президиума совета и план работы на текущий год.
Так, в состав президиума Морского совета при Губернаторе Приморского края вошли 15 человек. Это непосредственно Андрей Тарасенко, его заместитель Валентин Дубинин, командующий ТОФ Сергей Авакянц, руководитель Администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики Андрей Дрегваль, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, генеральный директор компании «Тихоокеанский балкерный терминал», член совета директоров ООО «Владивостокский морской порт „Первомайский“ Сергей Вялых, председатель Федерации парусного спорта Приморского края Михаил Ермаков, управляющий директор ОАО „Восточный порт“ Анатолий Лазарев, управляющий группой компаний „Доброфлот“ Александр Ефремов, руководитель ИА „Восток-Медиа“ Кирилл Зверев, ректор МГУ имени адмирала Невельского Сергей Огай, генеральный директор АО „Дальневосточный научно-исследовательский, проектно— изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота“ Ярослав Семенихин, председатель ДВОРАН Валентин Сергиенко, председатель общественной организации „Владивостокское Морское собрание“ Константин Сиденко, генеральный директор АО „Дальневосточный центр судостроения и судоремонта“, председатель секции по судостроению и судоремонту Юрий Фильченок.
Напомним, работа Морского совета в Приморье возобновлена после семилетнего перерыва по поручению Андрея Тарасенко. Основная цель работы совета — создание и развитие условий для реализации в регионе национальной морской политики России.