Морской совет при главе края подготовит предложения в Правительство России

В конференц-зале плавзавода собрались более 60 человек: представители рыбодобывающих, стивидорных компаний, судостроительных предприятий, ТОФ, Росгвардии, контрольно-надзорных органов, вузов и научных кругов, общественных организаций, СМИ.

Управляющий группой компаний «Доброфлот», председатель секции по рыбохозяйственной деятельности и марикультуре Александр Ефремов озвучил первый вопрос повестки дня — это проблема оформления судов, осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России . По его словам, необходимость применения двух режимов плавания: с «открытой границей» и с «закрытой границей» является фактором, значительно затрудняющим промысел, доставку улова и рыбной продукции на российский берег.

«На сегодняшний день до двух миллионов тонн рыбопродукции производятся за пределами 12-мильной зоны в отсутствии административных регламентов. Сейчас, чтобы рыбопромысловое, рыбоперерабатывающее судно вышло для производственной деятельности в исключительную экономическую зону, оно по сути оформляется для заграницы — как будто продукция произведена, например, в другом государстве», — отметил он.

Подчеркнуто, что режим каботажного плавания («открытой границы») применяется в РФ сейчас, но в усеченном виде, выход в ИЭЗ России требует оформления в режиме «закрытой границы». Нарушение этих требований предусматривает санкцию в виде административного штрафа. Более того, текущее положение дел создает условия для ННН-промысла.

Озвучено предложение — установить для всех российских рыбопромысловых судов, осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне России в пределах рыбохозяйственного бассейна, единый режима плавания с «открытой границей». Также предложено обязать суда, пришедшие в акваторию исключительной экономической зоны РФ с территории иностранного государства, открытого моря или иностранной экономической зоны для осуществления рыболовства, заходить в российский порт для полного оформления.

По словам Александра Ефремова, преимущества, которые позволят получить изменения в действующее законодательство, — повысится эффективность контроля за рыболовством в ИЭЗ РФ, будет исключена возможность контрабанды рыбной продукции на территорию России под видом выловленной в исключительной экономической зоне РФ, исключены нарушения миграционного законодательства.

Андрей Тарасенко подчеркнул, для оформления предложений в адрес Правительства РФ необходимо тщательно проработать вопрос, разделить его на две составляющие: российские и иностранные суда.

«Я согласен, что нужно менять правила игры. Надо на профильной секции этот вопрос отработать — какое решение хотим от Правительства получить. Готовьте корректную формулировку», — заявил врио Губернатора.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья — заместитель председателя совета и секретарь совета Георгий Мартынов озвучил предложение о внесение в Российский международный реестр судов плавбаз и плавзаводов.

«Какие преимущества дает внесение флота в этот реестр? Действующее законодательство предусматривает две льготы. Это освобождение от уплаты таможенных платежей, что для плавбаз и плавзаводов не актуально. Вторая — это освобождение от уплаты страховых взносов с заработной платы членов экипажа. Мы просим внести всего шесть плавзаводов, оставшихся в РФ, в Российский международный реестр судов. Речь не идет о громадных суммах, выпадающих из бюджета, но для плавбаз это будет сербезное подспорье, которое позволит повысить зарплату работникам и снизить расходы на содержание судов», — подчеркнул Георгий Мартынов.

Для Приморья вопрос — немаловажный, поскольку четыре существующие в России плавзавода и плавбазы относятся к краю. Одна из них — «Всеволод Сибирцев».

«25 лет назад, когда осуществлялся промысел иваси, произошло деление на две операции: вылов и переработка. С судами по вылову и сегодня проблем нет, а перерабатывающих плавбаз из 500 осталось шесть. Они необходимы для развития промысла. Если сейчас не поддержим, все это пройдет мимо нас», — добавил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Главы региона идею одобрил, подчеркнув, что поддержка рыдоперерабатывающего флота сегодня очень важна.

«Рыбаков нужно поддержать. Секретарю совета и департаменту рыбного хозяйства края — подготовить обращение за моей подписью о введении такой меры господдержки. Отправим в Морскую коллегию при Правительстве РФ», — дал поручение Андрей Тарасенко.

Участники заседания также утвердили состав Морского совета, состав Президиума совета и план работы на текущий год.

Напомним, работа Морского совета в Приморье возобновлена после семилетнего перерыва по поручению Андрея Тарасенко. Основная цель работы совета — создание и развитие условий для реализации в регионе национальной морской политики России.