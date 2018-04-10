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Дмитрий Азаров: «Люди ничего не ценят так высоко, как честность»
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Дмитрий Азаров: «Люди ничего не ценят так высоко, как честность» 

Волга Ньюс 1 час назад
Дмитрий Азаров подчеркнул, что в главном политическом событии страны — выборах президента России — убедительную победу одержал Владимир Путин, а жители региона доказали, что могут быть едины при принятии важнейших решений.
"И для этого не надо никаких натяжек и махинаций. За этими выборами, например, следили три тысячи наблюдателей, у нас работало около 40 наблюдателей из других стран. И все они были едины в том, что итоги выборов в Самарской области полностью отражают мнение людей", — подчеркнул глава региона.
Он напомнил, что осенью жителям региона предстоит выбирать губернатора. Дмитрий Азаров призвал не превращать грядущую кампанию «в конкурс заведомо не реализуемых обещаний».
"Нам нельзя этого допустить, нельзя поддаваться соблазнам популизма. Нам всем нужно учиться мудрости и сдержанность у президента. Обещать только то, что реально можно и нужно сделать. Люди ничего не ценят так высоко, как честность. И нам нужно провести эти выборы так, чтобы никто в этом не сомневался", — заявил глава региона.
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