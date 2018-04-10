Азам вальса научились пожилые люди района

Участники проекта «Московское долголетие» в районе Царицыно научились танцевать вальс. Площадкой для пожилых пар стал актовый зал образовательного учреждения №869.

Это было первое занятие из цикла, на котором получатели социальных услуг центра «Царицынский» научились азам танца и освоили самые простые движения.

По словам организаторов, конечно, у многих участников занятия осталась некая скованность, но они уверены, что желание покорить своих знакомых такими умениями заставят стеснение отойти прочь.

Ведущий занятий — участник многочисленных танцевальных турниров различного масштаба Александр Евтушенко

Запись на занятия ведется в кабинете №213 и №219 ТЦСО «Царицынский» по адресу: ул. Веселая, д. 11. Подробности по телефону: 8 (495) 325-08-43.