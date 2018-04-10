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Азам вальса научились пожилые люди района
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Азам вальса научились пожилые люди района 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
Фото: Царицынский вестник
Участники проекта «Московское долголетие» в районе Царицыно научились танцевать вальс. Площадкой для пожилых пар стал актовый зал образовательного учреждения №869.
Это было первое занятие из цикла, на котором получатели социальных услуг центра «Царицынский» научились азам танца и освоили самые простые движения.
По словам организаторов, конечно, у многих участников занятия осталась некая скованность, но они уверены, что желание покорить своих знакомых такими умениями заставят стеснение отойти прочь.
Ведущий занятий — участник многочисленных танцевальных турниров различного масштаба Александр Евтушенко.
Запись на занятия ведется в кабинете №213 и №219 ТЦСО «Царицынский» по адресу: ул. Веселая, д. 11. Подробности по телефону: 8 (495) 325-08-43.
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