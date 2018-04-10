Роуд‑шоу Московской области пройдет во Франции 11–13 апреля

Делегация Подмосковья во главе с зампредом правительства Московской области — министром инвестиций и инноваций региона Денисом Буцаевым 11-13 апреля посетит два французских города с целью презентации инвестпотенциала региона местным предпринимателям, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Первые два дня своего визита делегация Подмосковья проведет в Лионе, где осмотрит предприятия, медицинские центры и спортивные объекты Лиона с целью обмена опытом в области технологий и обсуждения возможности сотрудничества», — отмечается в материале.

Также в Лионе пройдет конференция «Регион Овернь-Рона-Альпы и Московская область: актуальное состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Московская область: Комфортный российский регион для бизнеса».