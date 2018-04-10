На что жалуется ростовский бизнес?

В 2017 году к донскому омбудсмену за помощью обратились 236 предпринимателей.

По информации уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олега Дерезы,

22% бизнесменов обращаются за правовой поддержкой;15% жалуются на уголовное преследование;15% — на административные барьеры;11% — на незаконность проверок и привлечения к административной ответственности;9,9% — это обращения в сфере земельных и имущественных отношений;7,3% — жалобы на действия должностных лиц;5,2% — на нарушения прав предпринимателей естественными монополиями;3% — обращения по вопросам исполнения судебных решений и в сфере исполнительного производства.

Число обращений предпринимателей к донскому обмбудсмену с каждым годом растёт. В 2017 году их было 236. Это на 10% в больше, чем в 2016-м.

«Но это не значит, что уровень давления на бизнес у нас выше, чем в среднем по стране», — подчёркивает Олег Дериза.