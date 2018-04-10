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Британская актриса посмеялась над своим тройным подбородком
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Британская актриса посмеялась над своим тройным подбородком 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Аманда Холден показала, что у нее есть чувство юмора, к тому же она осмелилась опубликовать снимок, который каждая девушка хотела бы поскорее удалить.
Не все знаменитости показывают себя такими, какие они есть. Крайне редко они публикуют свои снимки без макияжа, но не более того. Актриса и телеведущая Аманда Холден показала себя всю без прикрас. Звезда опубликовала снимок в Instagram, на котором она спала в самолете в странной позе, из-за которой у нее появился тройной подбородок.
Публикация от Amanda Holden (@noholdenback)
9 Апр 2018 в 1:56 PDT  Оказывается, автор этого смешного снимка — муж звезды. Аманда не растерялась и решила не скрывать этот шедевр от своих подписчиков и опубликовала его в Instagram с подписью: «Поэтому мой веселый муж фотографирует меня спящей в поездках по миру. Он уже задумывается о создании настольной книги».
На самом же деле у Аманды нет даже второго подбородка, не говоря уже о третьем. Конечно, неудачный ракурс может испортить даже самую красивую девушку. Хоть Аманде уже 47 лет, однако у нее практически нет морщин, и выглядит она очень хорошо.
Публикация от Amanda Holden (@noholdenback)
5 Апр 2018 в 2:12 PDT  К тому же Холден в прекрасной форме: звезда без стеснений публикует свои снимки в купальнике и демонстрирует подписчикам идеальный пресс и худые ножки. Для этого она выполняет упражнения из балета и занимается боевыми искусствами.
И им за 50: звезды, чьи фигуры вызывают шок  Она работает: недорогая косметика по уходу за кожей лица
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