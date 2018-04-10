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Регионы займутся финансовым контролем за муниципальными расходами
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Регионы займутся финансовым контролем за муниципальными расходами 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Муниципальные образования смогут передавать полномочия по контролю за расходованием бюджетных средств на уровень регионов. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, одним из приоритетов государственной политики является контроль за бюджетной дисциплиной, за эффективностью использования бюджетных средств. В законодательстве уже есть ряд решений, которые позволяют передавать полномочия по финансовому контролю с одного муниципального уровня на другой.
«Но в законодательстве есть пробел — у муниципальных районов и городских округов нет права передавать полномочия финансового контроля на уровень регионов, — сказала Яровая. — Страна большая, есть малонаселённые пункты, удалённые районы, и в итоге 300 муниципальных образований не имеют органов по финансовому контролю».
Авторы законопроекта предлагают восполнить пробел в законодательстве и сделать обязательным финансовый контроль за использованием бюджетных средств на всех уровнях власти. При этом регионам предлагают дать право заключать соглашения с муниципалитетами и принимать полномочия по финансовому контролю, пояснила Ирина Яровая.
Законопроект также позволит повысить эффективность использования бюджетных средств на мероприятия финансового контроля — зачастую у муниципалитетов нет средств на эти цели.
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