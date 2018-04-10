Объявление шорт-листа премии «Национальный бестселлер — 2018». Видеотрансляция

ТАСС: последние новости

Патриарх Кирилл и глава Минкультуры открыли после реставрации храм, где венчался Шаляпин

Еще один директор En+ покинул совет директоров после включения группы в список санкций США

Шохин: Крым и Калининградская область могут претендовать на статус офшорной зоны