В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная объявлению шорт-листа российской литературной премии «Национальный бестселлер — 2018».
О номинантах и номинациях рассказывают генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ответственный секретарь премии Вадим Левенталь, профессор университета Сорбонна (Франция) Элен Мела, рэпер Хаски, писатель Анна Козлова, бизнесмен Виктор Харитонин, художник Татьяна Ахметгалиева и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Российская литературная премия «Национальный бестселлер» вручается с 2001 года. В длинном списке премии в 2018 году более 60 авторов. Победитель «Национального бестселлера» будет объявлен 26 мая в Санкт-Петербурге.