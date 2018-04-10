Власти Новосибирской области направили на борьбу с паводком около 100 миллионов

Купино, На мероприятия по понижению паводковых вод из областного бюджета направлено 98 млн рублей. Во вторник, 10 апреля, в ходе пресс-конференции врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий сообщил, что противопаводковые мероприятия выполнены на территории городов Барабинска Куйбышева , а также Татарска. В частности работы проводились для снижения риска возникновения ЧС: «В прошлом году в этих четырех населенных пунктах проводилась комплексная работа по созданию сети каналов и сооружений, которые позволяют вывести жилые дома из зон подтопления. Это одна из первоочередных задач», — подчеркнул Александр Дубовицкий.

Глава Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил готовность региона к весеннему половодью. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году мероприятия по понижению грунтовых вод будут также продолжены в Черепановском районе. Кроме того, в адрес Минприроды России на проведение противопаводковых мероприятий сформирована заявка на 2019-2021 годы. Предполагаемый объем господдержки поддержки составляет более 1 млрд рублей. На эту сумму планируется провести реконструкцию, капитальный ремонт водозащитных дамб и берегоукрепление. К тому же «увеличение объема финансирования позволит существенно улучшить ситуацию по профилактике подтопления населенных пунктов на юго-восточной зоне области — в Новосибирском, Венгеровском, Ордынском и Маслянинском районах», — отметил глава ведомства.

Александр Дубовицкий подчеркнул, что в регионе создана межведомственная рабочая группа в составе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, ГУ МЧС России по региону и Ростехнадзора . Специалисты провели оценку готовности к пропуску паводковых вод всех 11 муниципальных образований, находящихся в опасной зоне. По итогам проверки районы признаны готовыми к прохождению паводка. Кроме того, на этих территориях обследованы все имеющиеся 13 гидротехнических сооружений. Всего администрациями муниципальных образований подготовлены и проверены к пропуску паводковых вод 38 таких сооружений.

Известно, что в предыдущие годы в Новосибирской области проведены работы по капитальному ремонту, строительству, реконструкции водозащитных дамб и плотин на двадцати объектах в восьми районах области. Это необходимо для повышения уровня технической защищенности населения и объектов экономики на территориях.