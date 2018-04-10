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В Пригородном определят границы наделов для многодетных семей
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В Пригородном определят границы наделов для многодетных семей 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Средства выделены из городского бюджета. В поселке Пригородном геодезическая служба института «Горкадастрпроект» начала «выносить в натуру» точные границы участков каждой многодетной семьи. Такое поручение дал глава Краснодара Евгений Первышов. Это уже шестой земельный массив в пригороде Краснодара, где проводится работа по «выносу» земельных участков «в натуру».
По каждой из территорий, где уже определены участки, — в хуторах Октябрьском, Копанском, станице Старокорсунской, поселке Лазурном — подобная работа проведена. Напомним, в Пригородном для многодетных семей краевого центра выделено более 600 участков общей площадью около 60 га. Завершить работы планируется к 1 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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