В Пригородном определят границы наделов для многодетных семей

Средства выделены из городского бюджета. В поселке Пригородном геодезическая служба института «Горкадастрпроект» начала «выносить в натуру» точные границы участков каждой многодетной семьи. Такое поручение дал глава Краснодара Евгений Первышов . Это уже шестой земельный массив в пригороде Краснодара, где проводится работа по «выносу» земельных участков «в натуру».

По каждой из территорий, где уже определены участки, — в хуторах Октябрьском, Копанском, станице Старокорсунской, поселке Лазурном — подобная работа проведена. Напомним, в Пригородном для многодетных семей краевого центра выделено более 600 участков общей площадью около 60 га. Завершить работы планируется к 1 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.