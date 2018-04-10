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В Нижегородской области крепко вы́пивший мужчина угрожал спрыгнуть с крыши
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В Нижегородской области крепко вы́пивший мужчина угрожал спрыгнуть с крыши 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
В Нижегородской области крепко вы́пивший мужчина угрожал спрыгнуть с крыши9 апреля на крышу частного дома залез незнакомый мужчина и угрожал окружающим покончить с собой. Происшествие случилось днем в Выксе на улице Московской.
Как рассказали очевидцы, мужчина был в стельку пьян. Неизвестный ловко вскарабкался сначала на железный забор примыкающий к дому, а уже с него перелез на крышу дома №2, при этом он серьезно поранил руку. Слезть с крыши незнакомец отказался. Напротив, он стал угрожать, что сейчас спрыгнет вниз.
Владельцы дома и крыши взволновались и вызвали экстренную службу.
Снимать странного мужчину с крыши приехали специалисты аварийно-спасательного отряда города Выксы. Начальник отряда Юрий Севастьянов лично вел переговоры.
«Я пытался его успокоить, убедить, что никто не причинит ему вреда, — рассказал спасатель. — У него был серьезный порез на руке. Приставили лестницу, я перебинтовал ему руку прямо на крыше, остановил кровь. Он увидел, что мы нормально к нему относимся, и согласился спуститься.»
По словам спасателей, вся операция заняла 15-20 минут. Одумавшегося мужчину на скорой увезли в больницу, чтобы зашить рану.
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