В Нижегородской области крепко вы́пивший мужчина угрожал спрыгнуть с крыши

Нижегородской области крепко вы́пивший мужчина угрожал спрыгнуть с крыши9 апреля на крышу частного дома залез незнакомый мужчина и угрожал окружающим покончить с собой. Происшествие случилось днем в Выксе на улице Московской.

Как рассказали очевидцы, мужчина был в стельку пьян. Неизвестный ловко вскарабкался сначала на железный забор примыкающий к дому, а уже с него перелез на крышу дома №2, при этом он серьезно поранил руку. Слезть с крыши незнакомец отказался. Напротив, он стал угрожать, что сейчас спрыгнет вниз.

Владельцы дома и крыши взволновались и вызвали экстренную службу.

Снимать странного мужчину с крыши приехали специалисты аварийно-спасательного отряда города Выксы. Начальник отряда Юрий Севастьянов лично вел переговоры.

«Я пытался его успокоить, убедить, что никто не причинит ему вреда, — рассказал спасатель. — У него был серьезный порез на руке. Приставили лестницу, я перебинтовал ему руку прямо на крыше, остановил кровь. Он увидел, что мы нормально к нему относимся, и согласился спуститься.»

По словам спасателей, вся операция заняла 15-20 минут. Одумавшегося мужчину на скорой увезли в больницу, чтобы зашить рану.