Новый «Чёрный понедельник» не ударит по россиянам

Понедельник 9 апреля 2018 года в народе уже прозвали «чёрным»: в этот день индекс Московской биржи упал на 8,7 процента, а рубль заметно подешевел по отношению к доллару и евро. Во вторник движение в низ продолжилось: стоимость американского доллара достигла 62 рублей, а единой европейской валюты перевалила за 78 рублей. Это произошло после того, как США ввели санкции против крупных российских компаний в сфере энергетики и добывающей промышленности. Больше всего упали акции компаний En+ «РусАл» , а также других организаций, которых нет в новом санкционном списке, но которые связаны с попавшими в него предприятиями деловыми отношениями — например, Сбербанка

Тем не менее сегодняшние показатели не рекордно низкие. Так, курс доллара был на том же уровне, что и сегодня, в декабре 2016 года, хотя ещё в начале того же года он был равен 83,6 рубля. Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал « Парламентской газете », как, по его мнению, сегодняшние изменения скажутся на жизни граждан и российских компаний.

— Сергей Николаевич, в СМИ можно увидеть громкие заголовки вроде «США разорили Россию ». А как вы оцениваете последствия новых санкций?

— Конечно, в целом, санкции — это плохо и возмутительно. И с точки зрения воздействия на нашу экономику и национальную валюту, и с точки зрения того, что против нашей страны совершают незаконные, полицейские действия. Санкции можно вводить только в отношении тех государств, которые нарушают устав Организации Объединённых Наций , и это компетенция как раз ООН. Здесь же это сделано абсолютно противоправно.

Но в любом случае ни у кого нет розовых очков. Мы видим, что идёт системная экономическая, финансовая, технологическая, информационная война против России.

Но я хочу сказать, что это не первые санкции, и за эти годы Правительство, и Центральный Банк с участием Совета Федерации выработали инструменты, которые позволяют оставаться нашей экономике на плаву. Это было сделано ещё после событий в Крыму , когда США ввели целую череду системных и несистемных санкций, и была совершена первая атака на нашу национальную валюту. Тогда мы дважды приглашали председателя Центрального Банка Эльвиру Набиуллину на «правительственный час», а наш комитет сформулировал свои предложения. И мы очень довольны, что девять из десяти страниц этих предложений Банк взял на вооружение вместе со своими собственными наработками.

В итоге мы выдержали эту атаку, на что никак не рассчитывали США. Помните гнусную фразу, которую произнёс Обама? Он считал, что экономика России после введения санкций будет разорвана в клочья. Ну что можно сказать, погорячился товарищ американский президент, потому что мы сумели мобилизоваться. И сделано это было не только с помощью инструментов таргетирования в части национальной валюты, но и комплекса мер по поддержке крупных игроков нашей экономики, промышленных предприятий и банковской системы.

— А как последние события скажутся на россиянах? Нужно ли им бежать в обменники покупать валюту или в банки забирать свои средства?

— Абсолютно нет. Нельзя идти на провокацию — собственно, на это и рассчитаны действия США — на панические настроения населения. Этого допускать нельзя, тем более что и оснований для паники никаких нет. Было время, когда доллар стоил и 80, и 82 рубля, но резервные инструменты позволили с этим справиться и выйти на режим роста экономики. А сейчас он составляет 62 рубля — это нормальная обстановка. Она, кстати, благоприятна для разворачивания производства, реализации продукции, технологического обновления. Она как раз работает на то, чтобы мы воспользовались этим случаем.

— Как же компании могут воспользоваться ситуацией?

— Я считаю, что у нас появилась ещё одна возможность для выхода на мировой рынок. Дело в том, чем больше рост доллара и падение рубля по отношению к нему, тем выгоднее для наших экспортоориентированных товаропроизводителей. Когда была ставка 45-50 рублей, им было сложнее. А эти санкции как раз дают возможности для расширенного производства и реализации на внешнем рынке. У нас есть очень большой спектр услуг и продукции, в экспорте которых мы можем конкурировать. И знаете, в айкидо есть такая техника — использовать надо удар, нанесённый противником. Сейчас противник нанёс удар, значит, надо использовать его энергию.

Но в любом случае ни у кого нет розовых очков. Мы видим, что идёт системная экономическая, финансовая, технологическая, информационная война против России. И Центральный Банк, и Правительство уже научились вести себя в этой ситуации. Так что при усложнении обстановки можно будет предпринимать разработанные меры.