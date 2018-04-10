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Блогера вызвали в прокуратуру после запуска беспилотника на территорию завода в Омске
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Блогера вызвали в прокуратуру после запуска беспилотника на территорию завода в Омске 

Rambler News Service 1 час назад
Омский блогер Владимир Лифантьев (Орис Брут) опубликовал на личных страницах в социальных сетях пост о том, что на него подана жалоба в прокуратуру от имени генерального директора ООО «Омсктехуглерод», сообщает ИА «Город55».
Предметом жалобы стал полет беспилотника над территорией промышленной площадки предприятия.
С помощью беспилотного аппарата активист собирал информацию в рамках авторского расследования экологической безопасности омских предприятий.
Как пишет Владимир Лифантьев, уведомление принесли в квартиру тещи, где он его и получил. В официальной бумаге общественника просят прийти в транспортную прокуратуру и пояснить свои действия. Также ведомство уведомляет, что в отношении мужчины возбуждены дела административных правонарушений в ч.1,2 ст. 11.4 КоАП РФ — нарушение правил полетов, а также ч.1 ст.20.17 КоАП — проникновение на режимный объект и ч.1 ст.48 Кодекса Омской области об административных правонарушениях — нарушение тишины и покоя граждан.
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