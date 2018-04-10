Жители региона смогут выразить свое мнение по развитию исторических поселений на общественных обсуждениях

Губернатор Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную Думу законопроект, направленный на изменение правил землепользования и застройки на территориях исторических поселений регионального значения. Документом предусмотрена возможность проведения общественных обсуждений по новым проектам.

— Ранее в соответствии с законодательством обсуждение генплана или проекта землепользования и застройки данных территорий органы местного самоуправления должны были выносить на публичные слушания. Они требуют серьезных организационных мероприятий и регламентируют участие общественности, — пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов . — Данным проектом предлагается ввести общественные обсуждения, которые более удобны и доступны для желающих выразить свое мнение, так как по решению органа местного самоуправления могут проводиться как в очном виде, так и в форме интернет-голосования. Аналогичные изменения внесены и на федеральном уровне в Градостроительный кодекс РФ

Документ подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Принятие закона не повлечет увеличения или уменьшения расходов или доходов областного бюджета и не потребует признания утратившими силу, приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных актов Ярославской области.