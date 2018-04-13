Один на всех 

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Собака 1 час назад
Фото: Собака
10 апреля состоялось торжественное открытие первого муниципального коворкинг-центра вКраснодарском крае «Бизнес Среда» — и, что приятно, случилось это в Новороссийске. Ленточкуразрезали заместитель губернатора Василий Швец, руководитель департамента инвестиций иразвития малого и среднего предпринимательства края Юрий Волков и мэр города Игорь Дяченко.
Слово «коворкинг» (от англ. co-working — «совместная работа») в широком смысле означает подход корганизации труда людей с разной занятостью в общем рабочем пространстве. Новый центр ссовременным оборудованием и офисным ремонтом расположился на территории более 100 квадратныхметров. В нем организовано 40 рабочих мест, есть бесплатный высокоскоростной доступ в интернет, зона для переговоров, учебный класс, пространство для проведения тренингов, мастер-классов исеминаров, основанных на уникальной базе полезного образовательного контента от партнера проекта— бизнес-школы «Синергия». В коворкинг-центре любой желающий может получить консультацию от Центра поддержкипредпринимательства и ответы на волнующие вопросы: Как открыть бизнес? С чего начать? Какпривлечь государственный займ по выгодным ставкам от 3,5% годовых? Где и как искать клиентов?Также здесь будут проходить конференции и круглые столы с представителями власти и крупныхпредприятий города. Начинающие и бывалые предприниматели смогут обзавестись новыми партнерамии контрагентами, обменяться опытом и внести свои предложения по улучшению предпринимательскогоклимата в городе. Коворкинг-центр «Бизнес Среда», Новороссийск, пр. Ленина, 1б, тел. (989) 775-7375
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