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Юнкоры «Вечерки» повесили скворечники
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Юнкоры «Вечерки» повесили скворечники 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На прошлой неделе в редакцию «Вечерки» позвонила Валентина Ивановна Ридлевская. Она попросила помочь повесить скворечники, которые сделал ее муж. Команда юнкоров «Вечерки» отправилась на задание.
Валентина Ивановна и ее супруг Николай Петрович ждали нас у своего дома на Россошанской улице. Нам предстоит повесить четыре голубовато-серых скворечника. Сразу беремся за дело. Пока ставлю лестницу около первого дерева, Николай Петрович объясняет:
— Залезаешь наверх, вешаешь скворечник на гвоздь и прикручиваешь проволокой, чтобы не качался.
Страшновато залезать на последнюю ступеньку, но стараюсь повесить скворечник как можно выше. Это важно, чтобы птиц не беспокоили дворовые коты, объяснил Николай Петрович.
— Соседка со второго этажа просила повесить скворечник вон на той березе, — Валентина Ивановна показывает дерево юнкору Диане Воронковой.
Идем вешать оставшийся скворечник туда. Гвоздь у нас тоже всего один. Вдруг он вылетает у меня из рук и пикирует в грязный снег. Теперь его уже не найдешь. Что делать?
— Спокойно, — говорит Николай Петрович, — подайте мне еще проволоку.
Он проворачивает проволоку, вдевая ее в маленькое отверстие на задней стороне скворечника. Решение найдено, все получилось! Николай Петрович доволен. Мы счастливы! Домой возвращаемся не с пустыми руками — один скворечник Николай Петрович сделал специально для «Вечерки».
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