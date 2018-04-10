Юнкоры «Вечерки» повесили скворечники

На прошлой неделе в редакцию «Вечерки» позвонила Валентина Ивановна Ридлевская. Она попросила помочь повесить скворечники, которые сделал ее муж. Команда юнкоров «Вечерки» отправилась на задание.

Валентина Ивановна и ее супруг Николай Петрович ждали нас у своего дома на Россошанской улице. Нам предстоит повесить четыре голубовато-серых скворечника. Сразу беремся за дело. Пока ставлю лестницу около первого дерева, Николай Петрович объясняет:

— Залезаешь наверх, вешаешь скворечник на гвоздь и прикручиваешь проволокой, чтобы не качался.

Страшновато залезать на последнюю ступеньку, но стараюсь повесить скворечник как можно выше. Это важно, чтобы птиц не беспокоили дворовые коты, объяснил Николай Петрович.

— Соседка со второго этажа просила повесить скворечник вон на той березе, — Валентина Ивановна показывает дерево юнкору Диане Воронковой.

Идем вешать оставшийся скворечник туда. Гвоздь у нас тоже всего один. Вдруг он вылетает у меня из рук и пикирует в грязный снег. Теперь его уже не найдешь. Что делать?

— Спокойно, — говорит Николай Петрович, — подайте мне еще проволоку.

Он проворачивает проволоку, вдевая ее в маленькое отверстие на задней стороне скворечника. Решение найдено, все получилось! Николай Петрович доволен. Мы счастливы! Домой возвращаемся не с пустыми руками — один скворечник Николай Петрович сделал специально для «Вечерки».

ЦИФРА

99 скворечников развешено на природно-исторической территории парка «Кузьминки-Люблино»