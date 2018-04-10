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В НИУ «МЭИ» прошло открытое заседание Президиума Всероссийской студенческой лиги самбо
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В НИУ «МЭИ» прошло открытое заседание Президиума Всероссийской студенческой лиги самбо 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— С приветственным словом к участникам пленума выступили президент ВСЛС Вениамин Каганов и заместитель секретаря Совета безопасности при президенте РФ Рашид Нургалиев. На повестке дня были заслушаны доклады и рассмотрен ряд вопросов развития самбо в студенческой среде и популяризации самбо как национального вида спорта, — отметили в пресс-службе.
По результатам обсуждения докладов Президиум ВСЛС принял решения в целях дальнейшего использования потенциала самбо для формирования гражданской идентичности, физического и нравственного воспитания детей и молодежи РФ. (вт)
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