В НИУ «МЭИ» прошло открытое заседание Президиума Всероссийской студенческой лиги самбо

Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— С приветственным словом к участникам пленума выступили президент ВСЛС Вениамин Каганов и заместитель секретаря Совета безопасности при президенте РФ Рашид Нургалиев . На повестке дня были заслушаны доклады и рассмотрен ряд вопросов развития самбо в студенческой среде и популяризации самбо как национального вида спорта, — отметили в пресс-службе.