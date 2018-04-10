Фонд развития Югры профинансирует на 100 млн руб. создание индустриального парка в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК , 10 апреля. / ТАСС /. Фонд развития Югры частично профинансирует создание индустриального парка в Сургуте более чем на 100 млн рублей, передает корр. ТАСС с места событий.

Соответствующее соглашение подписано во вторник в рамках Югорского промышленного форума, который проходит 10 и 11 апреля в Ханты-Мансийске.

"Согласно договору объем финансирования со стороны фонда составит 102 млн рублей. Займ будет выдан под 5% годовых сроком на десять лет с отсрочкой платежа по уплате основного долга на два года. Средства займа будут направлены на разработку проектной документации и изыскательские работы, демонтажные работы, закупку оборудования, относящегося к коммунальной инфраструктуре, капитальный ремонт зданий и сооружений", — пояснили в пресс-службе фонда.

Алексея Беспрозванных. Подписи в договоре о предоставлении целевого льготного займа поставили исполняющий обязанности генерального директора Фонда развития Югры Роман Генкель и генеральный директор Управляющей компании «Индустриальный парк — Югра» Руслан Гусар. Церемония подписания прошла в присутствии замминистра промышленности и торговли РФ

По данным пресс-службы фонда, при участии экспертов организации была разработана концепция, включающая в себя бизнес-план, финансово-экономическую и юридическую модель проекта. Ранее правительство Югры утвердило директиву представителям автономного округа в наблюдательном совете фонда по вопросу заключения договора займа.

Общая стоимость создаваемых объектов инфраструктуры индустриального парка 593,9 млн рублей. В рамках реализации проекта планируется капитальный ремонт и строительство новых производственных, складских и офисных помещений общей площадью более 21 тыс. кв. м, создание более 1500 новых рабочих мест, поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней в размере более 668 млн рублей.

Серьезные инвестиции

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на департамент общественных и внешних связей региона, инвесторы планируют вложить 4,2 млрд руб. в инфраструктуру индустриальных парков в Сургутском районе ХМАО — Югры. По данным ведомства, в 2015-2016 годах на основании решения правительства Югры под создание индустриальных парков в Сургуте и Сургутском районе выделены три земельных участка.

Два из них общей площадью 28 га предназначены для размещения производств, связанных с нефтехимией, производством железобетонных изделий, созданием логистического комплекса. Инвестиционная емкость данного проекта составляет порядка 3,6 млрд руб., включая инвестиции в создание производств.

На индустриальной площадке в городе Сургуте планируется создание предприятий по производству электрощитового и вентиляционного оборудования, блочных конструкций, а также создание учебного центра для повышения квалификации работников по техническим специальностям. В настоящее время инициатор проекта выбрал земельный участок на территории города.

Другие соглашения на форуме

По данным пресс-службы фонда, на мероприятии фонд подпишет соглашение о взаимном сотрудничестве проектным центром энергоэффективности и строительства Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» . Сотрудничество будет направлено на повышение инвестиционной привлекательности автономного округа, содействие развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере энергоэффективности, модернизации и развития энергетической инфраструктуры Югры.

Кроме того, планируется подписание соглашения с Югорским государственным университетом об информационном взаимодействии при реализации экспертной, научно— методической и инновационной деятельности. Также в целях сотрудничества при реализации инвестиционных проектов, локализованных или планируемых к локализации на территории Югры, будет заключено трехстороннее соглашение между фондом развития, ООО «Новые технологии» и некоммерческим партнерством «Евразийский Деловой Совет».

Всего фонд подпишет четыре соглашения. Еще два соглашения будет подписано Торгово-промышленной палатой ХМАО с ГК «Альт-Инвест» и администрацией Советского района округа.

О форуме

Югорский промышленный форум пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 апреля, он будет посвящен стратегическим приоритетам промышленного развития автономного округа, связанным с локализацией новых производств и диверсификацией региональной экономики. Организаторами мероприятия выступают ООО «Югра-Экспо» при поддержке регионального департамента промышленности и Фонда развития Югры.

ТАСС выступает информационным партнером форума.