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Виктор Сазонов: Перед нами стоит большая работа по реализации поставленных задач в послании главы региона
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Виктор Сазонов: Перед нами стоит большая работа по реализации поставленных задач в послании главы региона 

Волга Ньюс 2 часа назад
Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов отметил, что послание губернатора продемонстрировало открытый и глубокий анализ реального положения дел в отдельных отраслях Самарской области.
"Сегодня люди услышали от Дмитрий Игоревича Азарова абсолютно открытый разговор с жителями губернии. Поставленные задачи вытекают из послания президента РФ Владимира Владимировича Путина. Региональные задачи определены с учетом реалий сегодняшнего дня: экономического развития, производственного и промышленного потенциала, с учетом реальных проблем в социальной и других сферах", — прокомментировал Виктор Сазонов.
Председатель губернской думы отметил, что депутатскому корпусу совместно с правительством области предстоит большая работа над реализацией поставленных задач в послании.
"В ближайшее время мы с правительством проработаем программу действий по реализации послания президента и главы региона. Она будет утверждена и принята. После чего нам предстоит большая работа по ее исполнению", — заключил Виктор Сазонов.
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