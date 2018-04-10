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Место крушения Ан-148, где погибли двое уроженцев Башкирии, вновь осмотрят после схода снега
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Место крушения Ан-148, где погибли двое уроженцев Башкирии, вновь осмотрят после схода снега 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Следователи снова исследуют место крушения авиалайнера, в котором погиб 71 человек. В дополнительном осмотре примут участие сотрудники МЧС.
— После таяния снега исследовать место крушения будет проще. Во избежание оскорбления памяти погибших, участок оцепили полицейские. Организовано круглосуточное дежурство, — рассказали в следкоме РФ.
Самолет «Саратовских авиалиний» 11 февраля летел из Москвы в Орск. На борту был 71 человек. Никому не удалось выжить. Среди пассажиров были два уроженца Башкирии: 25-летняя Крискентия Алексеева и 43-летний Юрий Ямаев. В ходе расследования выяснилось, что приборы самолета с самого взлета неверно показывали скорость воздушного судна.
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