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Полученный из биоотходов Уралмаша метан оказался безопасным
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Полученный из биоотходов Уралмаша метан оказался безопасным 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Газ, образующийся в результате брожения иловых осадков из канализационных стоков Уралмаша и Эльмаша, оказался безопасным. Первыми исследованиями поделились в «Водокнале», об этом сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал».
Первые исследования проб биогаза показали лучшие, чем ожидалось, результаты и доказали, что новый вид топлива является безопасным. «Мы ожидали содержание метана, полезного вещества, на уровне 65%, в реальности этот показатель на уровне 75%. Содержание кислорода, азота оксидов, углерода оксидов и углерода диоксида на несколько порядков ниже, чем мы ожидали и чем допускают нормативы. Это значит, что использование биотоплива безопасно», — сообщил исоплняющий обязанности директоар МУП «Водоканал» Евгений Буженинов.
Специалисты планируют проводить исследования до середины лета. В случае, если все показатели биогаза окажутся в норме, уже в этом году Северная аэрационная станция сможет отапливать себя самостоятельно.
Напомним, в марте этого года на Северной аэрационной станции запустили новую технологию: теперь в результате брожения иловых осадков из канализационных стоков Уралмаша и Эльмаша будут получать метан. До этого после обеззараживания они хранились на специальных иловых картах. В результате гниения органики в воздухе распространялся зловонный запах. Новая технология позволила избавиться от него.
Новая технология, которую начали применять на уральской станции, попала в выпуск шоу «Вечерний Ургант». Ведущий Иван Ургант рассказал, как был сделан факел из метана, получаемый из «фекалий жителей города». Телеведущий пошутил, что теперь с таким факелом можно ехать на Олимпиаду.
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