Космонавт‑испытатель Валерий Токарев проведет урок в детском технопарке Москвы

Герой России, космонавт-испытатель Валерий Токарев в среду проведет урок «Космос — это мы» в детском технопарке «Мосгормаш» в столице, сообщается на официальном портале мэра Москвы

«В детском технопарке «Мосгормаш» 11 апреля пройдет «гагаринский урок» «Космос — это мы». Его проведет Герой России, космонавт-испытатель Валерий Токарев. Глава Звездного городка расскажет, как исследования космоса влияют на развитие технологий и освоение профессий будущего», — говорится в сообщении.