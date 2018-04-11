Космонавт‑испытатель Валерий Токарев проведет урок в детском технопарке Москвы 

Герой России, космонавт-испытатель Валерий Токарев в среду проведет урок «Космос — это мы» в детском технопарке «Мосгормаш» в столице, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
«В детском технопарке «Мосгормаш» 11 апреля пройдет «гагаринский урок» «Космос — это мы». Его проведет Герой России, космонавт-испытатель Валерий Токарев. Глава Звездного городка расскажет, как исследования космоса влияют на развитие технологий и освоение профессий будущего», — говорится в сообщении.
«Гагаринские уроки» также состоятся 12 апреля. «Инжинириум» МГТУ имени Н. Э. Баумана пригласил ведущего инженера отдела №30 Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Максима Зайцева. Он тренирует космические экипажи перед полетами, в том числе в долгосрочные экспедиции Международной космической станции.
В Московском политехе «гагаринские уроки» проведут инструкторы центра подготовки Александр Ларин и Леонид Гнут, принимавшие участие в космической программе «Алмаз».