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Космонавт‑испытатель Валерий Токарев проведет урок в детском технопарке Москвы
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Космонавт‑испытатель Валерий Токарев проведет урок в детском технопарке Москвы 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
Герой России, космонавт-испытатель Валерий Токарев в среду проведет урок «Космос — это мы» в детском технопарке «Мосгормаш» в столице, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
«В детском технопарке «Мосгормаш» 11 апреля пройдет «гагаринский урок» «Космос — это мы». Его проведет Герой России, космонавт-испытатель Валерий Токарев. Глава Звездного городка расскажет, как исследования космоса влияют на развитие технологий и освоение профессий будущего», — говорится в сообщении.
«Гагаринские уроки» также состоятся 12 апреля. «Инжинириум» МГТУ имени Н. Э. Баумана пригласил ведущего инженера отдела №30 Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Максима Зайцева. Он тренирует космические экипажи перед полетами, в том числе в долгосрочные экспедиции Международной космической станции.
В Московском политехе «гагаринские уроки» проведут инструкторы центра подготовки Александр Ларин и Леонид Гнут, принимавшие участие в космической программе «Алмаз».
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