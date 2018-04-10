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Социальная служба храма в Дмитровском накормила малоимущих куличами и пасхами
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Социальная служба храма в Дмитровском накормила малоимущих куличами и пасхами 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В понедельник, 9 апреля, социальная служба храма блаженной Матроны Московской в Дмитровском районе поделилась с многодетными и малообеспеченными семьями пасхальными угощениями. Об этом сообщил волонтер храма.
— Пасха — это не только праздник куличей и писанок, это повод поделиться тем, что у вас есть, с окружающими и воздать Богу благодарность за его деяния, — рассказал волонтер. — Куличи, пасхи и яйца, которые мы передали многодетным и малоимущим семьям, жертвовали прихожане нашего храма.
Напоминаем, храм блаженной Матроны Московской в Дмитровском расположен по адресу улица Софьи Ковалевской, вл. 14а. (мю)
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