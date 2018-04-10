Социальная служба храма в Дмитровском накормила малоимущих куличами и пасхами

В понедельник, 9 апреля, социальная служба храма блаженной Матроны Московской в Дмитровском районе поделилась с многодетными и малообеспеченными семьями пасхальными угощениями. Об этом сообщил волонтер храма.

— Пасха — это не только праздник куличей и писанок, это повод поделиться тем, что у вас есть, с окружающими и воздать Богу благодарность за его деяния, — рассказал волонтер. — Куличи, пасхи и яйца, которые мы передали многодетным и малоимущим семьям, жертвовали прихожане нашего храма.

Напоминаем, храм блаженной Матроны Московской в Дмитровском расположен по адресу улица Софьи Ковалевской, вл. 14а. (мю)