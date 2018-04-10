Специалисты Дома авиации и космонавтики в районе Аэропорт провели мастер-классы на ВДНХ

Специалисты Центрального дома авиации и космонавтики, который расположен в районе Аэропорт, приняли участие в праздновании 10-летия АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» . В честь этого события в одном из павильонов ВДНХ ими были проведены тематические мастер-классы. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры. — Наши сотрудники провели для посетителей мастер-классы и презентации. Также гости смогли ознакомиться с некоторыми музейными экспонатами, — поделился представитель Дома авиации и космонавтики. Напомним, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России расположен по адресу ул. Красноармейская, д. 4. (мю)