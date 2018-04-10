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Специалисты Дома авиации и космонавтики в районе Аэропорт провели мастер-классы на ВДНХ
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Специалисты Дома авиации и космонавтики в районе Аэропорт провели мастер-классы на ВДНХ 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Специалисты Центрального дома авиации и космонавтики, который расположен в районе Аэропорт, приняли участие в праздновании 10-летия АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». В честь этого события в одном из павильонов ВДНХ ими были проведены тематические мастер-классы. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— Наши сотрудники провели для посетителей мастер-классы и презентации. Также гости смогли ознакомиться с некоторыми музейными экспонатами, — поделился представитель Дома авиации и космонавтики.
Напомним, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России расположен по адресу ул. Красноармейская, д. 4. (мю)
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