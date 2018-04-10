Музейно-выставочный центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ откроют аудиовизуальным шоу 

На открытии музейно-выставочного центра «Космонавтика и авиация» в павильоне №34 на ВДНХ посетители увидят театральное аудиовизуальное шоу. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
«Каждый вечер с 13 по 15 апреля в 20:30 и 21:30 посетители главной выставки страны смогут увидеть масштабное шоу на фасаде павильона «Космос», по которому будут двигаться артисты знаменитого французского воздушного театра Motus Modules. Выступление танцоров дополнят видеопроекция и музыка», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, театрализованное шоу разделено на три части. Первая часть будет посвящена главным вехам советской и российской космонавтики, полету Юрия Гагарина вокруг Земли и выходу в открытый космос Алексея Леонова. Вторая часть расскажет о гении инженерной мысли конструкторов Константина Циолковского и Сергея Королева, способном преодолеть гравитацию и отправить человека к звездам. Завершится выступление демонстрацией проекции-фантазии о достижениях будущего и неизведанных мирах.
Центр «Космонавтика и авиация» создан с целью популяризации достижений отечественной ракетно-космической, авиационной и оборонной промышленности России и формирования интереса к профессиям, связанным с этими отраслями. Ежедневно экспозицию смогут посещать 20 тыс. человек. На площади более 15 тыс. кв. м можно будет увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве.