Музейно-выставочный центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ откроют аудиовизуальным шоу

На открытии музейно-выставочного центра «Космонавтика и авиация» в павильоне №34 на ВДНХ посетители увидят театральное аудиовизуальное шоу. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

«Каждый вечер с 13 по 15 апреля в 20:30 и 21:30 посетители главной выставки страны смогут увидеть масштабное шоу на фасаде павильона «Космос», по которому будут двигаться артисты знаменитого французского воздушного театра Motus Modules. Выступление танцоров дополнят видеопроекция и музыка», — говорится в сообщении.