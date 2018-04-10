От простушки до «железной леди»: Тина Канделаки показала, как с годами менялся ее стиль

В недавнем интервью YouTube-проекту «А поговорить?» Тина Канделаки рассказывала, что практически с первого года ее работы на телевидении образы ей подбирал персональный стилист, так продолжается и по сей день. Правда, сейчас телеведущая более ответственно подходит к собственному гардеробу. В подтверждение этих слов Канделаки опубликовала несколько архивных кадров, где можно четко проследить эволюцию ее стиля. С годами Тина явно стала выбирать более сдержанные и элегантные наряды, оставаясь при всем при этом яркой и эксцентричной.

"Мне кажется, что, если как-то характеризовать мой стиль сейчас, то это будет фраза: «Лучше меньше, чем больше». Но раньше было по-другому… А вам какая Тина нравится больше? Цыганка в D&G или сдержанная в Prada?", — поинтересовалась ведущая у многочисленных подписчиков, а в ответ получила массу комплиментов от пользователей, большинство из которых считают, что сейчас знаменитость выглядит гораздо лучше, чем раньше.

Вот так выглядела Тина Канделаки еще несколько лет назад/Фото: Instagram

Отметим, что в последний год Канделаки активно взялась за свою фигуру. Телеведущая ежедневно тренируется в спортзале, придерживается правильного питания, а, чтобы мотивировать своих поклонников, периодически публикует в микроблоге фото в купальнике, демонстрируя прекрасный результат своих трудов.

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