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Интервью-студия Открытый разговор пройдет в рамках выставки TransRussia
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Интервью-студия Открытый разговор пройдет в рамках выставки TransRussia 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В интервью-студии «Открытый разговор» нон-стоп пройдет серия дискуссий с участием представителей органов государственной власти, ведущих транспортных и логистических компаний, а также промышленных предприятий России, стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Участники транспортного рынка получат уникальную возможность услышать позицию государственных служащих и частного бизнеса по наиболее актуальным для отрасли вопросам.
Расписание и темы круглых столов:
17 апреля
13.00–14.15 — Качество услуг на рынке грузоперевозок
14.30–15.30 — Оценка эффективности использования полувагонов нового поколения
15.45–16.45 — Взаимодействие на стыке железная дорога/порт
18 апреля
10.00–13.00 — Развитие логистики на международном транспортном коридоре Север — Юг  13.45–14.45 — Перевозки химических грузов: основные тренды и перспективы
15.00–16.30 — Тема уточняется
16.45–17.45 — Блокчейн-технологии в сфере транспорта
19 апреля
11.00–12.00 — Образование в сфере железнодорожного транспорта
12.00–13.00 — Карьера в транспортно-логистическом бизнесе
РЖД-Партнер: последние новости
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