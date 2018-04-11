В 10 утра в Самарской области включат электросирены

В среду, 11 апреля, в Самаре состоится проверка систем оповещения. В городе сработают электросирены. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Тестирование оборудования начнется в 10 часов утра. Запуск сигнала осуществят из центра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на Красноармейской, 12, — рассказали в правительстве.

Системы, установленные на крышах жилых и административных зданий, протестируют в течение 5 минут. Жителей призывают не пугаться электросирен и при получении сигнала включить радио или телевизор, чтобы прослушать сообщение.

Проверка должна была пройти еще в конце марта, но ее пришлось перенести из-за визита делегации FIFA и оргкомитета «Россия-2018» на стадион «Самара Арена».