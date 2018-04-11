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В 10 утра в Самарской области включат электросирены
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В 10 утра в Самарской области включат электросирены 

63.ru 29 минут назад
Фото: 63.ru
В среду, 11 апреля, в Самаре состоится проверка систем оповещения. В городе сработают электросирены. Об этом сообщили в региональном правительстве.
— Тестирование оборудования начнется в 10 часов утра. Запуск сигнала осуществят из центра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на Красноармейской, 12, — рассказали в правительстве.
Системы, установленные на крышах жилых и административных зданий, протестируют в течение 5 минут. Жителей призывают не пугаться электросирен и при получении сигнала включить радио или телевизор, чтобы прослушать сообщение.
Проверка должна была пройти еще в конце марта, но ее пришлось перенести из-за визита делегации FIFA и оргкомитета «Россия-2018» на стадион «Самара Арена».
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 Ещё 2 источника 
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