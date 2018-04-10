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Около 6,5 тыс. народных дружинников обеспечивали порядок во время пасхальных мероприятий в Москве
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Около 6,5 тыс. народных дружинников обеспечивали порядок во время пасхальных мероприятий в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Около 6,5 тыс. народных дружинников обеспечивали общественный порядок при проведении пасхальных мероприятий 1, 7 и 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«1, 7 и 8 апреля для обеспечения общественного порядка во время празднования Вербного воскресения и Пасхи в помощь сотрудникам полиции было выделено порядка 6,5 тыс. народных дружинников. В Вербное воскресенье на дежурство заступили более 2 тыс. дружинников, а 7 и 8 апреля, в дни пасхальных мероприятий свыше 4 тыс. дружинников. Дежурства осуществлялись возле 345 храмов, на 51 кладбище и на транспортных объектах», — говорится в сообщениях.
В департаменте добавили, что еженедельно народные дружины всех административных округов участвуют в оперативно-профилактических и контрольно-проверочных мероприятиях, ориентированных на профилактику уличной преступности и правонарушений в жилом секторе, соблюдение миграционного законодательства. Каждый день в среднем дежурит более 1,6 тыс. человек.
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