Более 6 тысяч народных дружинников обеспечивали общественный порядок при проведении пасхальных мероприятий

В Вербное воскресенье на дежурство заступили более 2 тысяч дружинников, а седьмого и восьмого апреля, в дни пасхальных мероприятий свыше 4 тысяч дружинников. Дежурства осуществлялись возле 345 храмов, на 51 кладбище и на транспортных объектах.

Еженедельно народные дружины всех административных округов участвуют в оперативно-профилактических и контрольно-проверочных мероприятиях, ориентированных на профилактику уличной преступности и правонарушений в жилом сектор, соблюдение миграционного законодательства. В среднем ежедневно дежурит более 1600 человек.