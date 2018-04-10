Более 6 тысяч народных дружинников обеспечивали общественный порядок при проведении пасхальных мероприятий 

В Вербное воскресенье на дежурство заступили более 2 тысяч дружинников, а седьмого и восьмого апреля, в дни пасхальных мероприятий свыше 4 тысяч дружинников. Дежурства осуществлялись возле 345 храмов, на 51 кладбище и на транспортных объектах.
Еженедельно народные дружины всех административных округов участвуют в оперативно-профилактических и контрольно-проверочных мероприятиях, ориентированных на профилактику уличной преступности и правонарушений в жилом сектор, соблюдение миграционного законодательства. В среднем ежедневно дежурит более 1600 человек.
Дружинники специализированных народных дружин дежурят на станциях метрополитена и железнодорожных вокзалах, участвуют в мероприятиях, проводимых сотрудниками ГИБДД, Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве и Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы, а также на футбольных матчах.