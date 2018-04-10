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Более 6 тысяч народных дружинников обеспечивали общественный порядок при проведении пасхальных мероприятий
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Более 6 тысяч народных дружинников обеспечивали общественный порядок при проведении пасхальных мероприятий 

Департамент региональной безопасности 2 часа назад
В Вербное воскресенье на дежурство заступили более 2 тысяч дружинников, а седьмого и восьмого апреля, в дни пасхальных мероприятий свыше 4 тысяч дружинников. Дежурства осуществлялись возле 345 храмов, на 51 кладбище и на транспортных объектах.
Еженедельно народные дружины всех административных округов участвуют в оперативно-профилактических и контрольно-проверочных мероприятиях, ориентированных на профилактику уличной преступности и правонарушений в жилом сектор, соблюдение миграционного законодательства. В среднем ежедневно дежурит более 1600 человек.
Дружинники специализированных народных дружин дежурят на станциях метрополитена и железнодорожных вокзалах, участвуют в мероприятиях, проводимых сотрудниками ГИБДД, Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве и Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы, а также на футбольных матчах.
Департамент региональной безопасности: последние новости
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