Ещё
Волгоградцев приглашают поучаствовать в сборе макулатуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградцев приглашают поучаствовать в сборе макулатуры 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
«Центр защиты леса Волгоградской области» в преддверии 80-летия «Рослесозащиты» проводит мероприятия по сохранению деревьев и приглашает присоединиться всех желающих к сбору макулатуры. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Центра защиты леса, сотрудники учреждения собирают использованную офисную бумагу, как на работе, так и у себя дома. В прошлом году ими и учебными заведениями города было собрано 5 238 килограммов макулатуры.
Сбор макулатуры снова организован по адресу проспект Университетский, 97. Кроме того, использованную бумагу можно сдавать и в пункты приема макулатуры. Сообщать о количестве собранных килограммов можно по телефону (8442) 46-74-96. Подведение итогов состоится в конце текущего года, все участники акции получат сертификаты.
АиФ Волгоград: последние новости
Комнаты для инвалидов и специальные датчики. Что есть в ТЦ на случай пожара Концессионер установит в Волгограде в 2018 году 2 500 новых светильников Гостинично-ресторанный комплекс выплатит 5 млн руб за украденную воду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне334
Эрдоган раскритиковал Лаврова81
Меркель анонсировала встречу без России352
Путин рассказал о разработке уникального оружия212
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение