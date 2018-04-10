Волгоградцев приглашают поучаствовать в сборе макулатуры

«Центр защиты леса Волгоградской области» в преддверии 80-летия «Рослесозащиты» проводит мероприятия по сохранению деревьев и приглашает присоединиться всех желающих к сбору макулатуры. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Центра защиты леса, сотрудники учреждения собирают использованную офисную бумагу, как на работе, так и у себя дома. В прошлом году ими и учебными заведениями города было собрано 5 238 килограммов макулатуры.

Сбор макулатуры снова организован по адресу проспект Университетский, 97. Кроме того, использованную бумагу можно сдавать и в пункты приема макулатуры. Сообщать о количестве собранных килограммов можно по телефону (8442) 46-74-96. Подведение итогов состоится в конце текущего года, все участники акции получат сертификаты.