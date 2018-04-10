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В Печатниках прошел «творческий час»
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В Печатниках прошел «творческий час» 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Новые печатники
В начале апреля в библиотеке №132, расположенной на территории района Печатники, прошел час познания и творчества «Все лица радостью сияют…», посвященный Пасхе. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
«Наши юные гости знакомились с православной культурой, с интересом слушали стихи классиков, отвечали на вопросы викторины и открывали новые традиции из русской православной культуры. Заключением нашей встречи стал мастер-класс по изготовлению пасхальной открытки», — говорится в сообщении.
Мероприятие прошло на безвозмездной основе. (то)
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