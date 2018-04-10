В Печатниках прошел «творческий час»

В начале апреля в библиотеке №132, расположенной на территории района Печатники, прошел час познания и творчества «Все лица радостью сияют…», посвященный Пасхе. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.

«Наши юные гости знакомились с православной культурой, с интересом слушали стихи классиков, отвечали на вопросы викторины и открывали новые традиции из русской православной культуры. Заключением нашей встречи стал мастер-класс по изготовлению пасхальной открытки», — говорится в сообщении.

Мероприятие прошло на безвозмездной основе. (то)