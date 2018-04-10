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В Ростовской области могут запретить продажу вейпов несовершеннолетним
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В Ростовской области могут запретить продажу вейпов несовершеннолетним 

Rambler News Service 2 часа назад
Законопроект о запрещении продажи вейпов несовершеннолетним вынесут на ближайшее заседание Законодательного собрания Ростовской области, сообщает Rostov Gazeta, со ссылкой на сообщение регионального парламента.
«Проведенные в регионе проверки показали, что подростки легко могут приобрести жидкость для вейпов и сигареты, при этом полиция не может наказать продавца из-за отсутствия соответствующего закона», — сказано в сообщении.
Отмечается, что принятие закона поможет защитить детей на территории Ростовской области.
В 2017 году депутаты Доны выносили в Госдуму предложение о приравнивании вейпов и электронных сигарет к табачной продукции, но эти предложения не были приняты.
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