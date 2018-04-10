В Ростовской области могут запретить продажу вейпов несовершеннолетним

Законопроект о запрещении продажи вейпов несовершеннолетним вынесут на ближайшее заседание Законодательного собрания Ростовской области , сообщает Rostov Gazeta, со ссылкой на сообщение регионального парламента.

«Проведенные в регионе проверки показали, что подростки легко могут приобрести жидкость для вейпов и сигареты, при этом полиция не может наказать продавца из-за отсутствия соответствующего закона», — сказано в сообщении.

Отмечается, что принятие закона поможет защитить детей на территории Ростовской области.