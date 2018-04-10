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Жители Орехово‑Зуева сдали около 17 литров крови в рамках акции ко Дню донора
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Жители Орехово‑Зуева сдали около 17 литров крови в рамках акции ко Дню донора 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Выездная плановая акция, приуроченная ко всемирному Дню донора, прошла во вторник в администрации городского округа Орехово-Зуево, в течение дня добровольцы сдали около 17 литров крови, передает корреспондент Орехово-Зуевского информагентства.
По сведениям агентства, донорский пункт разместился в актовом зале администрации городского округа Орехово-Зуево, чтобы людям было удобно перемещаться, не создавая друг другу помех. Перед забором крови все добровольцы выпили сладкий чай с печеньем.
«В сегодняшней акции принимают участие только сотрудники администрации. Всего 34 человека. Прежде чем сесть в кресло и сдать кровь, каждый прошел ряд обязательных процедур, включающих проверку личных данных, определение группы крови и уровня гемоглобина, осмотр врача-трансфузиолога», — сказал врач-трансфузиолог Орехово-Зуевской станции переливания крови Александр Борисов.
По его словам, все доноры стойко перенесли процедуру, благодаря чему медикам удалось собрать около 17 литров крови.
По данным агентства, после кроводачи каждый получил денежную компенсацию и справку, которая гарантирует два законных отгула.
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