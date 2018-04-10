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Новак возглавил оргкомитет по проведению Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета
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Новак возглавил оргкомитет по проведению Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак назначен председателем оргкомитета по подготовке и проведению 6-го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который пройдет 23 — 28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
Несмотря на то, что после инаугурации президента 7 мая правительству, по закону, предстоит сложить с себя полномочия, после чего начнется формирование нового состава кабмина, в оргкомитет также вошел еще один действующий министр — глава Минприроды Сергей Донской.
Кроме того, в состав оргкомитета включена большая группа представителей бизнеса. В их числе — Владимир Богданов ("Сургутнефтегаз"), Герман Греф (Сбербанк), Михаил Гуцериев ("Русснефть"), Александр Дюков ("Газпром нефть"), Юрий Калинин ("Роснефть"), Сергей Кудряшов ""Зарубежнефть"), Наиль Маганов ("Татнефть"), Леонид Михельсон ("Новатэк"), Николай Токарев ("Транснефть"), Геннадий Федотов ("Лукойл").
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