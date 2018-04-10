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Прокуратура пресекла подтопление кладбища канализационными стоками
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Прокуратура пресекла подтопление кладбища канализационными стоками 

Волга Ньюс 2 часа назад
В результате «Агни-ком» и «Общему делу» внесли представления об устранении нарушений. Виновных должностных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности.
Сейчас подтопление кладбища прекращено.
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