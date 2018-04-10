Прокуратура пресекла подтопление кладбища канализационными стоками

В результате «Агни-ком» и «Общему делу» внесли представления об устранении нарушений. Виновных должностных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас подтопление кладбища прекращено.