Ещё
«Солнечное дерево» в Ростове разобрали на запчасти вандалы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Солнечное дерево» в Ростове разобрали на запчасти вандалы 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: Деловое сообщество
Экологичный инновационный проект «солнечного дерева» открыли в донской столице 22 ноября. Это главный символ Года экологии в России — 2017. Листья дерева — это солнечные батареи. Они собирают энергию в течении светового дня, а ночью эта энергия освещает улицу вокруг арт-объекта. Цель установки подобной композиции — изменение потребительского отношения к природе.
Однако ростовчане остались равнодушными к призывам. Половину солнечных батарей уже оторвали и разобрали по домам. Фотографии изувеченного вандалами дерева появились в социальных сетях. Подписчики недоумевают, зачем же понадобились в хозяйстве солнечные батареи.
Сам арт-объект вызвал неоднозначную реакцию ростовчан. Многие посетовали, что ради установки вырубили живые деревья: «Живых вырубили, зато таких натыкают», «Это поставили, 200 штук целых срубили, а гнилые потом на головы народу падают калечат».
Другие же возражают, новинка красивая и полезная. Дерево может измерять температуру, радиоактивный фон, показывать время и при этом безопасно для окружающей среды. «Прям как в Европе. Заживем хорошо теперь», «Очень здорово придумали. Люди, которые гуляют в парке, будут знать погоду… Интересный дизайн. Мне очень нравится».
Деловое сообщество: последние новости
Жителей Ростова призвали не выбрасывать бомжей и животных в мусоропровод МЧС и прокуратура уже проверили почти 40% ТЦ в России Таганрог: санация головного мозга или что нужно знать о городской канализации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне335
Эрдоган раскритиковал Лаврова81
Меркель анонсировала встречу без России354
Путин рассказал о разработке уникального оружия213
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение