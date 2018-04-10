«Солнечное дерево» в Ростове разобрали на запчасти вандалы

Экологичный инновационный проект «солнечного дерева» открыли в донской столице 22 ноября. Это главный символ Года экологии в России — 2017. Листья дерева — это солнечные батареи. Они собирают энергию в течении светового дня, а ночью эта энергия освещает улицу вокруг арт-объекта. Цель установки подобной композиции — изменение потребительского отношения к природе.

Однако ростовчане остались равнодушными к призывам. Половину солнечных батарей уже оторвали и разобрали по домам. Фотографии изувеченного вандалами дерева появились в социальных сетях. Подписчики недоумевают, зачем же понадобились в хозяйстве солнечные батареи.

Сам арт-объект вызвал неоднозначную реакцию ростовчан. Многие посетовали, что ради установки вырубили живые деревья: «Живых вырубили, зато таких натыкают», «Это поставили, 200 штук целых срубили, а гнилые потом на головы народу падают калечат».

Другие же возражают, новинка красивая и полезная. Дерево может измерять температуру, радиоактивный фон, показывать время и при этом безопасно для окружающей среды. «Прям как в Европе. Заживем хорошо теперь», «Очень здорово придумали. Люди, которые гуляют в парке, будут знать погоду… Интересный дизайн. Мне очень нравится».