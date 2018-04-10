Комитет ГД поддержал проект о борьбе с недостоверной информацией в соцсетях

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Комитет Госдумы по информационным технологиям во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении проект закона о борьбе с распространением недостоверной информации в социальных сетях.

Андрей Альшевских и Летом 2017 года депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать этот проект и внести его заново.

Позже Боярский рассказал РИА Новости, что он и Альшевских внесли проект закона, которым предлагается обязать владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По словам депутата, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных. Такая норма уже есть в законе, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы, пояснял Боярский.