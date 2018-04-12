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ГД приняла в первом чтении проект о борьбе с ложной информации в соцсетях
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ГД приняла в первом чтении проект о борьбе с ложной информации в соцсетях 

РИА Новости 55 минут назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях.
Летом 2017 года депутаты от «Единой России» Андрей Альшевских и Сергей Боярский вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать этот проект и внести его заново.
Позже Боярский рассказал РИА Новости, что он и Альшевских внесли проект закона, которым предлагается обязать владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
По словам депутата, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных. Такая норма уже есть в законе, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы, пояснял Боярский.
Согласно пояснительной записке к проекту, предусматривается введение понятия «владелец публичной сети», который признается организатором распространения информации в интернете. Авторы проекта предлагают возложить на владельца соцсети ряд обязанностей, среди которых — создать в РФ представительство публичной сети, вести реестр поступивших от пользователей сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию.
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