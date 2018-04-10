Путин поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке

"Президент поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке", — сказал Сергеев журналистам.

По его словам, в ближайшее время РАН и Курчатовский институт начнут «двигаться по пути реализации проектов».

Во вторник Путин побывал в Курчатовском институте, он провел встречу с руководством РАН и НИЦ «Курчатовский институт».