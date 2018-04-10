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Путин поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке
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Путин поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава РАН Александр Сергеев заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке.
"Президент поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке", — сказал Сергеев журналистам.
По его словам, в ближайшее время РАН и Курчатовский институт начнут «двигаться по пути реализации проектов».
Во вторник Путин побывал в Курчатовском институте, он провел встречу с руководством РАН и НИЦ «Курчатовский институт».
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