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МОМ назвала число прибывших в Европу по морю беженцев с начала года
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МОМ назвала число прибывших в Европу по морю беженцев с начала года 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 10 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 16 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала года, говорится в заявлении Международной организации по миграции, распространенном во вторник.
Согласно данным МОМ на 8 апреля, 16 тысяч 89 человек добрались до стран Европы через Средиземное море. За тот же период прошлого года в Европу прибыло 33,355 человек.
Наибольшее количество мигрантов и беженцев прибыло в Италию — 6,894 человека. На втором месте Греция с 5,688 человек, затем следуют Испания (3,460 человек) и Кипр, который принял 47 человек.
Также за период с начала года по 8 апреля в водах Средиземного моря погибли или попали без вести 521 человек.
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