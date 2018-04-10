В Некрасовке стартовал конкурс фотографий

Досугово-спортивный центр «Некрасовка» запустил конкурс фотографий. Жителям предложили сделать «Лучшее панорамное фото района Некрасовка». Принять в нем участие могут все желающие.

Все фотоработы должны содержать виды района Некрасовка. Возраст конкурсантов не ограничивается. Для участия необходимо прислать фотографии на электронную почту gbu.nekrasovka@mail.ru с указанием фамилии и имени участника, его возраста и телефона.

Каждый участник может предоставить не более трех работ. Фотографии принимаются до 13 июня. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 8 (495) 700-92-50. (вт)