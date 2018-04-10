Украинский депутат избил и посадил на цепь работника

По словам потерпевшего, «хозяин» избил его из-за того, что он отказался красить очередную машину. В тот момент он выполнял другой заказ.

По ногам очень больно надавали, я не мог встать, просил о помощи. Он меня затащил, связал мне руки за спиной, сделал мне кляп, чтобы я не мог разговаривать. Я когда очнулся, он мне привязывал ноги, чтобы я не мог двигаться, объяснил Орлов.

После этого Комаров затащил его в сарай и посадил на цепь. Мужчину нашла местная жительница, которая проезжала мимо гаража на велосипеде и услышала крик о помощи.

«В окно посмотрела — а он там связанный, плачет», — объяснила женщина.

Орлов рассказал, что депутат уже не первый раз избивает своих работников.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека», предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы. Пока Комарову выписали административный штраф на пять тысяч гривен.

Дело взял под личный контроль глава районной администрации Мангуша Дмитрий Черница, сообщает Мариуполь TV7.