На Украине депутат посадил своего работника на цепь

Украинский депутат подозревается в издевательствах над сотрудником своего автосервиса. Инцидент произошел в селе Покровское под Мариуполем . Как сообщает «День. Онлайн», местный депутат избил сотрудника станции техобслуживания только за то, что тот отказался красить прибывший в автоцентр автомобиль. Мужчина просто физически не мог взяться за новую работу, так как не закончил старую.

«По ногам очень больно надавали, я не мог встать, просил о помощи. Он меня затащил, связал мне руки за спиной, сделал мне кляп, чтобы я не мог разговаривать. Я когда очнулся, он мне привязывал ноги, чтобы я не мог двигаться, — рассказал пострадавший.

Ране «СП» сообщала, что депутат под Архангельском избил мужчину бейсбольной битой. Причиной конфликта послужил участок земли, на котором стоят автомобильные боксы.