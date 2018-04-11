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На Украине депутат посадил своего работника на цепь
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На Украине депутат посадил своего работника на цепь 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Украинский депутат подозревается в издевательствах над сотрудником своего автосервиса. Инцидент произошел в селе Покровское под Мариуполем. Как сообщает «День. Онлайн», местный депутат избил сотрудника станции техобслуживания только за то, что тот отказался красить прибывший в автоцентр автомобиль. Мужчина просто физически не мог взяться за новую работу, так как не закончил старую.
«По ногам очень больно надавали, я не мог встать, просил о помощи. Он меня затащил, связал мне руки за спиной, сделал мне кляп, чтобы я не мог разговаривать. Я когда очнулся, он мне привязывал ноги, чтобы я не мог двигаться, — рассказал пострадавший.
Ране «СП» сообщала, что депутат под Архангельском избил мужчину бейсбольной битой. Причиной конфликта послужил участок земли, на котором стоят автомобильные боксы.
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