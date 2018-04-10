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Из Самары планируют пустить скоростную электричку до Казани
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Из Самары планируют пустить скоростную электричку до Казани 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области разработают комплексную программу развития транспортной инфраструктуры. Она должна предусматривать строительство объектов, которые свяжут регион с международными потоками и другими регионами. В их число вошло строительство моста через Волгу в районе села Климовка и запуск скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, выступая с посланием к жителям и депутатам.
Глава региона напомнил, что по поручению президента РФ федеральный Минтранс рассмотрит возможность включения проекта строительства моста у Климовки в транспортную стратегию страны и маршрут Европа — Западный Китай, который получил название «Шелковый путь».
По оценке региональных властей, строительство моста растянется примерно на пять лет. Его протяженность составит 3,8 км. Специалисты также возведут 142 км автобана. 63.ru публиковал схему размещения моста.
— Что касается скоростного ж/д сообщения Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти, то в перспективе его планируется продлить до Димитровграда и Ульяновска, а затем и до Казани. Это создаст предпосылки и для развития межрегиональной агломерации, — рассказал Дмитрий Азаров.
Ранее желание вложить деньги в строительство железнодорожной линии Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти изъявила Китайская железнодорожная корпорация. Инвесторы подписали соглашение с региональными властями весной 2016 года, когда губернатором Самарской области был Николай Меркушкин.
Самару и Тольятти соединяют старые железнодорожные пути. Инвесторы рассматривали два варианта организации сообщения. Первый — это модернизация действующей железнодорожной ветки. Второй — строительство новой высокоскоростной линии.
Сейчас проект оценивают в 7,5 миллиарда рублей.
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