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«Мособлэнерго» заключило более 2,7 тыс. договоров на техприсоединение с начала 2018 года
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«Мособлэнерго» заключило более 2,7 тыс. договоров на техприсоединение с начала 2018 года 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Более 2,7 тысячи договоров на технологические подключения заключило АО «Мособлэнерго» с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«В первом квартале 2018 года АО «Мособлэнерго» на территории обслуживаемых муниципальных образований заключило 2704 договора на технологическое присоединение на общую мощность свыше 70 мегаватт. По данным компании, осуществлено технологическое присоединение на 2085 объектах, а присоединенная мощность составила более 62 мегаватт», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество подключений выполнено в Раменском, Пушкинском, Одинцовском районах Подмосковья, а также в Химках, Клину и Мытищах.
Всего за прошедший квартал сотрудниками АО «Мособлэнерго» обработано 3429 заявок на технологическое присоединение на суммарную мощность свыше 202 мегаватт. По данным профильного департамента компании, до 70% поступивших заявок были приняты через электронный «Портал потребителя» АО «Мособлэнерго» — moetp.ru.
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